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У Броварах виборчі бюлетені привезли до ТВК у мішку та згорнутими "у трубочку"

У Броварах виборчі бюлетені привезли до ТВК у мішку та згорнутими "у трубочку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У стінах Броварської ЦВК, що на Київщині, спостерігач зафіксувала, що деякі члени комісій не запаковують відповідним чином виборчу документацію, а згортають їх у трубочку та у мішку транспортують до ТВК. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу "ОПОРИ".

"26 жовтня, станом на 14:00, до Броварської міської ТВК продовжує надходити виборча документація з дільниць. За словами спостерігачки "ОПОРИ", одна із ДВК не запакувала бюлетені у спецпакети, а згорнула їх у трубочку і заклеїла, склала до мішка і привезла до міської ТВК у такому вигляді. На запитання, чому саме так вирішили діяти, відповіли – на дільниці закінчилися пакети та скотч. Броварська міська ТВК прийняла таке пакування належним", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цій же будівлі спостерігач "ОПОРИ" помітив на сходах чоловіка з коробками та спецпакетами для транспортування виборчої документації.

"Як вдалося дізнатися – він голова виборчої комісії №321258 Сергій Начеса (суб'єкт подання – політична партія "За майбутнє"). На відео "ОПОРИ" помітно, що чоловік здійснює певні маніпуляції із спецпакетами. На запитання спостерігача, що саме голова комісії робить, відповів – дізнався, як правильно заклеювати пакети із документами і нині це робить. На зауваження спостерігача "ОПОРИ", що такі дії треба виконувати у приміщенні виборчої дільниці і йому варто повернутися туди, голова комісії не відреагував.

Додамо, що відповідно до частини 12 статті 255 Виборчого кодексу, перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування з відповідних місцевих виборів по відповідному виборчому округу (частини виборчого округу), а за наявності - і відповідний примірник протоколу з позначкою "Уточнений" запаковуються. На пакеті робиться напис "Протокол про підсумки голосування" та зазначаються назва відповідних виборів, позначення та/або номер виборчого округу, дата і час пакування, кількість запакованих документів, ставляться підписи усіх присутніх членів територіальної виборчої комісії та печатка територіальної виборчої комісії.

Другий примірник протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування з відповідних місцевих виборів по відповідному виборчому округу, а також протоколу з позначкою "Уточнений" (за наявності) зберігаються у секретаря територіальної виборчої комісії, третій примірник зазначеного протоколу (за наявності - з позначкою "Уточнений") невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії.

У випадку виявлення ознак розпакованих пакетів з протоколами ТВК повинна прийняти рішення про перерахунок бюлетенів на цій виборчій дільниці. Також не закриті пакети можуть бути свідченням складання протоколів не на засіданні або внесення неправдивих відомостей до протоколів (частина 1 та 2 статті 158-3 КК).

Нагадаємо, на Буковині вирішили перерахувати бюлетені від однієї з ДВК через заяву спостерігача.

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