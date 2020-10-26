На Буковині вирішили перерахувати бюлетені від однієї з ДВК через заяву спостерігача

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Буковині Сокирянська міська виборча комісія ухвалила рішення про перерахунок бюлетенів дільничної виборчої комісії №370313 через заяву спостерігача Громадянської мережі “Опора” щодо наявності ознак розпечатування пакетів з протоколами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу “Опори”.

“Сокирянська міська виборча комісія прийняла рішення про перерахунок бюлетенів дільничної виборчої комісії №370313 (село Братанівка, Дністровський район). Приводом для цього стала заява спостерігачки Громадянської мережі “Опора” щодо наявності ознак розпечатування пакетів з протоколами. Спостерігачка “Опори” зафіксувала на відео, як члени дільничної виборчої комісії намагаються запаковувати протоколи в спеціальні пакети в приміщенні міської територіальної виборчої комісії”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з ч. 10 ст. 254 Виборчого кодексу, в разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами, територіальна виборча комісія зобов’язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці.

“За інформацією спостерігачів ОПОРИ, аналогічні рішення були прийняті щодо дільничної виборчої комісії №730422 (село Круглик, Дністровського району - розбіжності в протоколі), №730405 (село Ворничани, Дністровського району - відсутність печаток на захисних пакетах), №730320 (село Гвіздівці, Дністровський район - розбіжність в протоколі), №730550 (місті Чернівці - розбіжність в протоколі), №730083 (село Луковиця, Чернівецький район - незапаковані протоколи), №730548 (Чернівці - наявність печатки ДВК в представників комісії при передачі протоколів)”, - йдеться у повідомленні.

Відповідно до ч. 12 ст. 154 Виборчого кодексу, повторний підрахунок голосів здійснюється територіальною виборчою комісією після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій.

Нагадаємо, за даними спостерігачів, у Запоріжжі члени ДВК змерзлі чекають на вулиці у черзі на здачу протоколів.

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