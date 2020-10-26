На Буковине решили пересчитать бюллетени от одной из УИК из-за заявления наблюдателя
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На Буковине Сокирянская городская избирательная комиссия приняла решение о пересчете бюллетеней участковой избирательной комиссии №370313 из-за заявления наблюдателя Гражданской сети "Опора" о наличии признаков вскрытия пакетов с протоколами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Опоры".
"Сокирянская городская избирательная комиссия приняла решение о пересчете бюллетеней участковой избирательной комиссии №370313 (село Братановка, Днестровский район). Поводом для этого стало заявление наблюдательницы Гражданской сети "Опора" о наличии признаков вскрытия пакетов с протоколами. Наблюдательница "Опоры" зафиксировала на видео, как члены участковой избирательной комиссии пытаются упаковывать протоколы в специальные пакеты в помещении городской территориальной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.
Согласно ч. 10 ст. 254 Избирательного кодекса, в случае имеющихся признаков распечатывания пакетов с упакованными документами, территориальная избирательная комиссия обязана принять решение о повторном подсчете голосов избирателей на этом участке.
"По информации наблюдателей ОПОРЫ, аналогичные решения были приняты на участковой избирательной комиссии №730422 (село Круглик, Днестровского района - разногласия в протоколе), №730405 (село Ворничаны, Днестровского района - отсутствие печатей на защитных пакетах), №730320 (село Гвоздовцы, Днестровский район - расхождение в протоколе), №730550 (городе Черновцы - расхождение в протоколе), №730083 (село Луковица, Черновицкий район - незапакованные протоколы), №730548 (Черновцы - наличие печати УИК у представителей комиссии при передаче протоколов)", - говорится в сообщении.
Согласно ч. 12 ст. 154 Избирательного кодекса, повторный подсчет голосов осуществляется территориальной избирательной комиссией после рассмотрения и принятия протоколов и других документов от всех участковых избирательных комиссий.
Напомним, по данным наблюдателей, в Запорожье члены УИК озябшие ждут на улице в очереди на сдачу протоколов.