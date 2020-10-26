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В Броварах избирательные бюллетени привезли в ТИК в мешке и свернутыми "в трубочку"

В Броварах избирательные бюллетени привезли в ТИК в мешке и свернутыми "в трубочку"

Киев  •  УНН

 • 13964 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В стенах Броварской ЦИК Киевской области, наблюдатель зафиксировала, что некоторые члены комиссий не упаковывают соответствующим образом избирательную документацию, а сворачивают их в трубочку и в мешке транспортируют в ТИК. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "ОПОРЫ".

"26 октября, по состоянию на 14:00, в Броварской городской ТИК продолжает поступать избирательная документация с участков. По словам наблюдательницы "ОПОРЫ", одна из УИК не упаковала бюллетени в спецпакеты, а свернула их в трубочку и заклеила, составила в мешок и привезла в городскую ТИК в таком виде. На вопрос, почему именно так решили действовать, ответили - на участке закончились пакеты и скотч. Броварская городская ТИК приняла такое пакование должным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом же здании наблюдатель "ОПОРЫ" заметил на лестнице мужчину с коробками и спецпакет для транспортировки избирательной документации.

"Как удалось узнать - он глава избирательной комиссии №321258 Сергей Начеса (субъект представления - политическая партия "За будущее"). На видео "ОПОРЫ" заметно, что человек осуществляет определенные манипуляции со спецпакетом. На вопрос наблюдателя, что именно глава комиссии делает, ответил - узнал, как правильно заклеивать пакеты с документами и сейчас это делает. На замечание наблюдателя "ОПОРЫ", что такие действия надо выполнять в помещении избирательного участка и ему следует вернуться туда, глава комиссии не отреагировал.

Добавим, что согласно части 12 статьи 255 Избирательного кодекса, первый экземпляр протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по соответствующим местным выборам по соответствующему избирательному округу (части избирательного округа), а при наличии - и соответствующий экземпляр протокола с пометкой "Уточненный" упаковываются. На пакете делается надпись "Протокол об итогах голосования" и указываются название соответствующих выборов, обозначение и/или номер избирательного округа, дата и время упаковки, количество упакованных документов, ставятся подписи всех присутствующих членов территориальной избирательной комиссии и печать территориальной избирательной комиссии.

Второй экземпляр протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по соответствующим местным выборам по соответствующему избирательному округу, а также протоколы с пометкой "Уточненный" (при наличии) хранятся у секретаря территориальной избирательной комиссии, третий экземпляр указанного протокола (при наличии - с пометкой "Уточненный") безотлагательно вывешивается для всеобщего ознакомления в помещении территориальной избирательной комиссии.

В случае выявления признаков распакованных пакетов с протоколами ТИК должна принять решение о пересчете бюллетеней на этом избирательном участке. Также не закрытые пакеты могут быть свидетельством составления протоколов не на заседании или внесения ложных сведений в протоколы (часть 1 и 2 статьи 158-3 УК).

Напомним, на Буковине решили пересчитать бюллетени от одной из УИК из-за заявления наблюдателя.

Украинские Национальные Новости

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