Вибори-2020: у Броварах до ТВК привезли незапаковану виборчу документацію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Броварах в коридорі міської ТВК спостерігач помітила членкиню дільничної виборчої комісії із пачкою спецпакетів з виборчою документацією, які були не заклеєні. Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.
“На зауваження ОПОРИ про недотримання вимог, інші члени ДВК № 321245 попросили їх не чіпати, а щодо неналежного транспортування виборчої документації зазначили — „у них все добре“. На відео, яке зняла спостерігачка ОПОРИ, чітко видно — членкині ДВК похапцем почали заклеювати спецпакети із документацією просто на коліні, перегороджуючи спиною огляд. Також, як зафіксовано на відео, такі дії і прохання відійти членкині ДВК аргументували своєю втомою від роботи на виборах”, — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що спостерігачка про виявлені порушення повідомила голову Броварської міської ТВК, проте члени ТВК не побачили на відео проблему. За їх словами, у Виборчому кодексі України вказано, що ТВК має відправляти бюлетені на перерахунок в тому випадку, коли спецпакет має ознаки розпаковування, а у виявленому факті пакети просто не запаковані.
Броварська міська ТВК ухвалила рішення документи від ДВК № 321245 прийняти до розгляду, а протоколи — до розпакування, звіривши дані із примірником протоколу, який був у одного з членів ДВК.
Додається, що дані під час перевірки членами ТВК співпали. Однак, після внесення даних у виборчу систему системним адміністратором було виявлено певні помилки у протоколі, а саме в частині, де фіксується розподіл голосів за кандидатів і партії. Тож члени ТВК проголосували за перерахунок бюлетенів, що відбуватиметься у цій же міській ТВК.
Нагадаємо, за даними спостерігачів ОПОРИ, на 10,23% дільниць члени ДВК допустили порушення процедури підрахунку голосів, натомість на 89,77% дільниць таких порушень не було виявлено.