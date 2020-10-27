Выборы-2020: в Броварах в ТИК привезли незапаковану избирательную документацию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Броварах в коридоре городской ТИК наблюдатель заметила члена участковой избирательной комиссии с пачкой спецпакетов с избирательной документацией, которые были не заклеены. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
“На замечание ОПОРЫ о несоблюдении требований, другие члены УИК № 321245 попросили их не трогать, а о ненадлежащей транспортировке избирательной документации сказали — „у них все хорошо“. На видео, которое сняла наблюдательница ОПОРЫ, четко видно — участницы УИК впопыхах начали заклеивать спецпакеты с документацией прямо на коленях, преграждая спиной обзор. Также, как зафиксировано на видео, такие действия и просьбы отойти участницы УИК аргументировали своей усталостью от работы на выборах”, — говорится в сообщении.
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Отмечается, что наблюдательница о выявленных нарушениях сообщила председателю Броварской городской ТИК, однако члены ТИК не увидели на видео проблему. По их словам, в Избирательном кодексе Украины указано, что ТИК отправляет бюллетени на перерасчет в том случае, когда спецпакет имеет признаки распаковки, а в обнаруженном факте пакеты просто не упакованы.
Броварская городская ТИК приняла решение документы от УИК № 321245 принять к рассмотрению, а протоколы — к распаковке, сверив данные с экземпляром протокола, который был у одного из членов УИК.
Добавляется, что данные во время проверки членами ТИК совпали. Однако, после внесения данных в избирательную систему системным администратором были выявлены определенные ошибки в протоколе, а именно в части, где фиксируется распределение голосов за кандидатов и партии. Поэтому члены ТИК проголосовали за пересчет бюллетеней, что будет происходить в этой же городской ТИК.
Напомним, по данным наблюдателей ОПОРЫ, на 10,23% участков члены УИК допустили нарушения процедуры подсчета голосов, но на 89,77% участков таких нарушений не было выявлено.