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Будинок мера Броварів пограбували - відкрито провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Київській області група невідомих осіб пограбувала будинок мера Броварів Ігоря Сапожка. Поліція відкрила провадження. Про це журналісту УНН повідомила начальниця відділу комунікації ГУНП у Київській області Віталія Грохольська.

Будинок мера Броварів пограбували - відкрито провадження

"Група невідомих осіб близько 21 години вдерлися до будинку подружжя у селі Гнідин, там вони погрожуючи фізичною розправою вимагали гроші. Викравши гроші та прикраси, вони зникли у невідомому напрямку", - сказала Грохольська.

За її словами, на місці події працювала слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія, кінологи.

"Наразі тривають оперативно-розшукові заходи… щоб затримати нападників. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст.187 ККУ (розбій – ред.) , - розповіла Грохольська.

Також вона зазначила, що потерпілого не було шпиталізовано.

Як повідомлялося, раніше народний депутат України від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі звинуватив нинішнього мера Броварів Ігоря Сапожка у незаконній однаковій нумерації бюлетенів та контрольних талонів. Також було зафіксовано відповідні факти фальсифікації з бюлетенями.

Так, у Броварах повторні вибори відбудуться 17 січня.

Українські Національні Новини

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