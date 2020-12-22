Будинок мера Броварів пограбували - відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Київській області група невідомих осіб пограбувала будинок мера Броварів Ігоря Сапожка. Поліція відкрила провадження. Про це журналісту УНН повідомила начальниця відділу комунікації ГУНП у Київській області Віталія Грохольська.
"Група невідомих осіб близько 21 години вдерлися до будинку подружжя у селі Гнідин, там вони погрожуючи фізичною розправою вимагали гроші. Викравши гроші та прикраси, вони зникли у невідомому напрямку", - сказала Грохольська.
За її словами, на місці події працювала слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія, кінологи.
"Наразі тривають оперативно-розшукові заходи… щоб затримати нападників. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст.187 ККУ (розбій – ред.) , - розповіла Грохольська.
Також вона зазначила, що потерпілого не було шпиталізовано.
Як повідомлялося, раніше народний депутат України від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі звинуватив нинішнього мера Броварів Ігоря Сапожка у незаконній однаковій нумерації бюлетенів та контрольних талонів. Також було зафіксовано відповідні факти фальсифікації з бюлетенями.
Так, у Броварах повторні вибори відбудуться 17 січня.