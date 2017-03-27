Дом культуры горел в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Луганской области спасатели ликвидировали пожар в районном доме культуры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Луганской области.
Вчера, 26 марта в 10:51, к спасателям поступило сообщение о пожаре в Белокуракинском районном доме культуры им. Шевченко на втором этаже.
По прибытию к месту вызова было установлено, что горит костюмерная районного дома культуры на втором этаже.
Пожар на площади 20 кв. м. локализован в 11:10 и ликвидирован в 12:19. Погибших и пострадавших на пожаре не выявлено.
Предварительная причина возгорания - короткое замыкание в электросети.
Огнем уничтожено помещение костюмерной на площади 20 кв. м., повреждено покрытие здания на площади 12 кв. м. и мебель.
Как сообщал УНН, на базе у Балаклее до сих пор раздаются одиночные взрывы.