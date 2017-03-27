Будинок культури горів на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Луганщині рятувальники ліквідували пожежу у районному будинку культури, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС Луганської області.
Вчора, 26 березня о 10:51, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у Білокуракинському районному будинку культури ім. Шевченко на другому поверсі.
По прибуттю до місця виклику було встановлено, що горить костюмерна районного будинку культури на другому поверсі.
Пожежу на площі 20 кв. м. локалізовано об 11:10 та ліквідовано о 12:19. Загиблих та потерпілих на пожежі не виявлено.
Попередня причина займання – коротке замкнення в електромережі.
Вогнем знищено приміщення костюмерної на площі 20 кв. м., пошкоджено покриття будівлі на площі 12 кв. м. та меблі.
Як повідомляв УНН, на базі біля Балаклії досі лунають поодинокі вибухи.