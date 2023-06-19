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"Дом Грушевского": в Минкульте готовы рассмотреть внесение дома на Владимирской в Реестр памятников

Киев • УНН

 • 1332183 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Министерство культуры и информационной политики готово рассмотреть внесение дома на ул. Владимирской в Киеве в Реестр памятников при условии, что Киевская городская военная администрация предоставит необходимые документы, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Дом Грушевского": в Минкульте готовы рассмотреть внесение дома на Владимирской в Реестр памятников

Детали

Как сообщают в Министерстве культуры, этот дом не находился на государственном учете и не был внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. На данный момент представление о рассмотрении вопроса занесения дома в Реестр не поступало, «но Министерство готово оперативно рассмотреть этот вопрос в случае получения необходимого пакета документов от Киевской городской военной администрации».

Согласно процедуре, КГВА должна внести дом в Перечень объектов культурного наследия Киева, а затем направить пакет документов в МКИП. После рассмотрения, при положительном решении специальной экспертной комиссии, МКИП внесет дом в Реестр.

Добавим

В ведомстве напоминают, что приказом Минкульта в 2011 году жилой дом решили не вносить в Реестр из-за несоответствия критериям, определенным постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 №1760 «Об утверждении Порядка определения категорий памятников для занесения объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины».

В то же время, согласно действующему в настоящее время Генеральному плану Киева, земельный участок по этому адресу располагается в Центральном историческом ареале города, на территории памятника археологии «Культурный слой «Города Ярослава» ХІ-ХІІІ вв.», в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Напомним

Мэр Киева Кличко на фоне резонанса из-за возможной застройки на месте исторического объекта - дома Грушевского - сообщил, что Департамент охраны культурного наследия КГГА готовит документы, чтобы взять на учет дом на Владимирской 21/20, где по легенде Михаил Грушевский провозгласил независимость Украины, присвоив ему статус памятника архитектуры.

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