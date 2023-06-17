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Можуть сягати десятки мільйонів: Ткаченко про збитки культурній спадщині України унаслідок впідриву Каховської ГЕС

Київ • УНН

 • 1479767 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Збитки культурній спадщині України унаслідок підриву російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС можуть сягати десятки мільйонів гривень. Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає УНН.

Можуть сягати десятки мільйонів: Ткаченко про збитки культурній спадщині України унаслідок впідриву Каховської ГЕС

Цитата

"Я думаю, що мова йде про десятки мільйонів гривень (збитків культурній спадщині внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, - ред.). Я не знаю точно, ми можемо лише здогадуватись з тієї інформації, яка нам на сьогодні доступна. Мова навіть не про гроші, мова про терористичний акт росіян, який завдав шкоди не тільки культурі, а і людям, екології. Нам доведеться виправляти цю ситуацію роками", - заявив Ткаченко.

Деталі

За його словами, значна частина підтоплених об'єктів знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Серед них є Серед них є дійсно і мистецькі школи, центри культурних послуг, клуби, бібліотеки і два музеї.

"Серед тих місць, які надзвичайно важливі - це будинок-музей художниці Поліни Райко, археологія національного значення Олешківська Січ та місце, яке присвячено п'ятисотріччю першої згадки про козацтво - фортеця Тягин", - повідомив міністр.

Водночас він зауважив, що на підконтрольній Україні території є кілька підтоплених культурних пам'яток, ситуація контрольована.

Крім цього, Ткаченко повідомив, що окупанти крадуть та вивозять культурні цінності у Крим або в невідомому напрямку, а також знищують українські книжки, музейні об'єкти присвячені історії України. Він додав, що за словами представників влади тимчасово окупованих територій, є випадки колаборації деяких представників українських музеїв.

Нагадаємо

Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що наслідком катастрофи на Каховській ГЕС стало розкрадання копачами-грабіжниками археологічних об’єктів культурної спадщини України.

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