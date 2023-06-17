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Могут достигать десятки миллионов: Ткаченко об ущербе культурному наследию Украины вследствие подрыва Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 1479767 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Убытки культурному наследию Украины вследствие подрыва российскими захватчиками плотины Каховской ГЭС могут достигать десятки миллионов гривен. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает УНН.

Могут достигать десятки миллионов: Ткаченко об ущербе культурному наследию Украины вследствие подрыва Каховской ГЭС

Цитата

"Я думаю, что речь идет о десятках миллионов гривен (ущерб культурному наследию в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС, - ред.) Я не знаю точно, мы можем только догадываться по той информации, которая нам сегодня доступна. Речь даже не о деньгах, речь о террористическом акте россиян, который нанес ущерб не только культуре, но и людям, экологии. Нам придется исправлять эту ситуацию годами", - заявил Ткаченко.

Детали

По его словам, значительная часть подтопленных объектов находится на временно оккупированных территориях. Среди них есть Среди них есть действительно и художественные школы, центры культурных услуг, клубы, библиотеки и два музея.

"Среди тех мест, которые чрезвычайно важны - это дом-музей художницы Полины Райко, археология национального значения Олешковская Сечь и место, которое посвящено пятисотлетию первого упоминания о казачестве - крепость Тягин", - сообщил министр.

В то же время он отметил, что на подконтрольной Украине территории есть несколько подтопленных культурных памятников, ситуация под контролем.

Кроме этого, Ткаченко сообщил, что оккупанты воруют и вывозят культурные ценности в Крым или в неизвестном направлении, а также уничтожают украинские книги, музейные объекты, посвященные истории Украины. Он добавил, что по словам представителей власти временно оккупированных территорий, есть случаи коллаборации некоторых представителей украинских музеев.

Напомним

Министерство культуры и информационной политики сообщило, что следствием катастрофы на Каховской ГЭС стало хищение копателями-грабителями археологических объектов культурного наследия Украины.

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