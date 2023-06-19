"Будинок Грушевського": у Мінкульті готові розглянути внесення будинку на Володимирській до Реєстру пам’яток
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики готове розглянути внесення будинку на вул. Володимирській у Києві до Реєстру пам’яток за умови, що Київська міська військова адміністрація надасть необхідні документи, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
Деталі
Як повідомляють у Міністерстві культури, цей будинок не перебував на державному обліку та не був внесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. На зараз подання про розгляд питання занесення будинку до Реєстру не надходило, «але Міністерство готове оперативно розглянути це питання у разі отримання необхідного пакета документів від Київської міської військової адміністрації».
Згідно з процедурою, КМВА має внести будинок до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва, а потім направити пакет документів у МКІП. Після розгляду, за позитивного рішення спеціальної експертної комісії, МКІП внесе будинок до Реєстру.
Додамо
У відомстві нагадують, що наказом Мінкульту в 2011 році житловий будинок вирішили не вносити до Реєстру через невідповідність критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1760 «Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України».
Водночас, згідно з чинним наразі Генеральним планом Києва, земельна ділянка за цією адресою розташовується в Центральному історичному ареалі міста, на території пам’ятки археології «Культурний шар «Города Ярослава» ХІ-ХІІІ ст.», в буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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Нагадаємо
Мер Києва Кличко на тлі резонансу через можливу забудову на місці історичного обʼєкта - будинку Грушевського - повідомив, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА готує документи, щоб взяти на облік будинок на Володимирській 21/20, де за легендою Михайло Грушевський проголосив незалежність України, присвоївши йому статус памʼятки архітектури.