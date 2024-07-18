Будет улучшен алгоритм, который обеспечит равномерную продолжительность отключений света - Шмыгаль

В Украине будет улучшен алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений света. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства в Запорожье, передает УНН.

Реагируем на запрос общества о справедливости в распределении электроэнергии. Прописываем и улучшаем алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений, - сказал Шмыгаль.



Он отметил, что из-за российского террора и аномальной жары фиксируется постоянный дефицит генерационных мощностей, поэтому "Укрэнерго" вынуждено прибегать к отключениям потребителей.

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Шмыгаль сообщил, что в Украине отключаться от света не будут населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с россией, беларусью и в 20-ти километрах прифронтовой зоны.

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