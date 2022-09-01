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Будет принцип "ГАИ": в НСЖУ раскритиковали законопроект "О медиа"

Киев • УНН

 • 196403 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Верховная Рада Украины на этой неделе в первом чтении поддержала законопроект №2693-д “О медиа”, целью которого является введение регуляции онлайн-СМИ, блогеров и различных веб-платформ. В разговоре с журналистом УНН председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко отметил, что положения законопроекта противоречат кодексу журналистов.

Будет принцип "ГАИ": в НСЖУ раскритиковали законопроект "О медиа"

Цитата

“Отраслево мы говорим о том, что для печатных СМИ не должен быть телевизионный регулятор, потому что они уже регулируются. И потому это уже огромный стресс для целой отрасли. И сегодня 95% редакторов печатных СМИ не поддерживают, чтобы Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания регулировал прессу. Несмотря на то, что этот рынок проиграл борьбу электронным СМИ, на региональном уровне есть еще сотни газет, у которых есть реальная аудитория, и они не заслуживают этих проблем”, – считает Томиленко.

Детали

Основным пунктом законопроекта №2693-д, который смущает журналистов, глава НСЖУ называет статью 99, в которой перечислены меры реагирования на нарушение законодательства в сфере медиа. В частности, среди мер, которые Национальный совет по телевидению и радиовещанию имеет право принимать в случае нарушения закона – есть аннулирование лицензии по решению суда в порядке, определенном статьей 116 настоящего закона. Кроме того, разрешается назначать штраф и предписания, которые также применяются по решению Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

“Подход, который предлагает законопроект: когда есть разные нарушения языкового и рекламного законодательства, Нацсовет может осуществлять предписания, выписывать штрафы и закрывать печатные и онлайн-медиа без суда. Для онлайн и печатных медиа это будет “принцип ГАИ”. То есть, когда выписывается штраф, а потом журналист должен идти в суд в случае, если он не соглашается. Все же, в украинских реалиях это не справедливо. То есть, в украинских реалиях должны чиновники доказать вину журналистов, идти в суд, и уже там добиваться приговора. До наказания у журналистов должно быть право на защиту”, – объясняет Томиленко.

В то же время глава НСЖУ отметил, что Национальный союз журналистов поддерживает выполнение Украиной обязательств по реформированию медийного законодательства, которые страна взяла на себя, получая статус кандидата в Евросоюз.

Тем не менее, журналисты и медийщики неоднократно предлагали властям, чиновникам, авторам этого закона “сосредоточиться на быстром воплощении европейских подходов, которые, на самом деле, касаются конкретной директивы Евросоюза об аудиовизуальных услугах, а не конструировать глобальный медийный кодекс, что, якобы, должен решить различные проблемы, которые в Украине накапливались годами”, отметил Томиленко.

“Поэтому, в том виде, в котором сейчас есть этот законопроект – он является достаточно конфликтным. Ключевым требованием европейского законодательства является политически независимый медиарегулятор. То есть, к нему должно быть общественное доверие и доверие профессиональной журналистской среды. Медийное реформирование должно осуществляться только через широкий диалог с реальными журналистами и реальными медиа. Законопроект должен нарабатываться в диалоге с журналистами. Мы видим, что в украинском законопроекте о медиаположениях директивы, которые являются обязательными для вступления в ЕС, – составляют всего 10% нашего закона”, – констатировал глава НСЖУ.

Дополнение

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что новую редакцию законопроекта “О медиа” направят на оценку Европейской комиссии.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук ранее заявил, что закон о медиа будет одной из самых дискуссионных евроинтеграционных инициатив, которые планирует принять украинский парламент.

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