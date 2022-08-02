Нову редакцію закону "Про медіа" направлять на оцінку до Єврокомісії - Стефанішина

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“Ми зараз працюємо з тим, щоб Європейська комісія до другого читання дала свої рекомендації. Також є зауваження і в колег з парламентського корпусу, але час настав. Сьогодні війна також триває і на інформаційному фронті, і ми маємо бути частиною цього фонду, і частиною цього ринку”, – наголосила Стефанишина.

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За її словами, Європейський Союз, надаючи Україні статус кандидата, підтвердив, що Держава відповідає Копенгагенським критеріям членства, де існують вільні медіа та плюралізм доступу до інформації. Зокрема, це ті стандарти, яким вже відповідає Українська Держава, і сьогодні законодавчо їх необхідно підкріпити.

“Ми провели дуже багато дискусій з європейськими колегами…Ми сьогодні користуємося законодавством ще 90-х років. Якщо ми говоримо про сучасні підходи регулювання ринку медіа, це вже далеко не телебачення, далеко вже не друковані медіа. Це, фактично, 80% того, з чого складається наше життя – інформація. Тому законодавство має бути сучасним”, – пояснила віце-прем’єрка.

На її думку, якраз ця вимога є частиною рекомендацій Європейської комісії, та дозволяє Україні зберегти баланс в регулюванні, оскільки таке регулювання, яке пропонується законом про медіа – повністю узгоджується з відповідними директивами Європейського Союзу.

“Ми сподіваємося, що закон буде ухвалено у першому читанні, яке зараз у Верховній Раді. І ми зможемо ще його доопрацювати з урахуванням деяких рекомендацій”, – продовжила вона.

Водночас більше того важливо те, що цей закон створює ринок, додає Стефанишина. Зокрема, найбільш важливими положеннями для європейських колег – є положення стосовно структури власності.

“Зміни до законодавства передбачають конкретне приведення у відповідність до директив щодо структури власності, прозорості цієї власності. Вперше, фактично, з часів незалежності, регулятор наділяє не просто додатковими регуляторними повноваженнями. Регулятор зобов’язаний розвивати ринок. Це якраз і є ті унікальні новели, які сьогодні є в законі. Звичайно, в умовах повномасштабної війни, ми не думали, що це законодавство має розглядатись сьогодні. Але ухвалення цього закону, проведена робота до цього – дозволяють нам виконати цю рекомендацію”, – резюмувала віце-прем’єрка.

Доповнення

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук раніше заявив, що закон про медіа буде однією з найбільш дискусійних євроінтеграційних ініціатив, які планує ухвалити український Парламент.

Законопроєктом №2693 “Про медіа” передбачається запровадити регуляцію онлайн-ЗМІ, блогерів та різних веб платформ.

Також передбачено механізм співрегуляції, та розширення повноважень регулятора — Нацради з питань телебаченні та радіомовлення.