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Новую редакцию закона "О медиа" направят на оценку в Еврокомиссию - Стефанишин

Новую редакцию закона "О медиа" направят на оценку в Еврокомиссию - Стефанишин

Киев • УНН

 • 126734 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Новую редакцию законопроекта “О медиа” направят на оценку Европейской комиссии. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает УНН.

Цитата

“Мы сейчас работаем с тем, чтобы Европейская комиссия ко второму чтению дала свои рекомендации. Также есть замечания и у коллег из парламентского корпуса, но время пришло. Сегодня война также продолжается и на информационном фронте, и мы должны быть частью этого фонда, и частью этого рынка”, – подчеркнула Стефанишина.

Детали

По ее словам, Европейский Союз, предоставляя Украине статус кандидата, подтвердил, что Государство отвечает Копенгагенским критериям членства, где существуют свободные медиа и плюрализм доступа к информации. В частности, это стандарты, которым уже отвечает Украинское Государство, и сегодня законодательно их необходимо подкрепить.

“Мы провели очень много дискуссий с европейскими коллегами…Мы сегодня пользуемся законодательством еще 90-х годов. Если мы говорим о современных подходах регулирования рынка медиа, это уже далеко не телевидение, далеко не печатные медиа. Это фактически 80% того, из чего состоит наша жизнь – информация. Поэтому законодательство должно быть современным”, – объяснила вице-премьер.

По ее мнению, именно это требование является частью рекомендаций Европейской комиссии и позволяет Украине сохранить баланс в регулировании, поскольку такое регулирование, которое предлагается законом о медиа – полностью согласуется с соответствующими директивами Европейского Союза.

“Мы надеемся, что закон будет принят в первом чтении, который сейчас находится в Верховной Раде. И мы сможем еще его доработать с учетом некоторых рекомендаций”, – продолжила она.

В то же время более важно то, что этот закон создает рынок, добавляет Стефанишина. В частности, наиболее важными положениями для европейских коллег – являются положения, касающиеся структуры собственности.

“Изменения в законодательство предусматривают конкретное приведение в соответствие с директивами по структуре собственности, прозрачности этой собственности. Впервые фактически со времен независимости регулятор наделяет не просто дополнительными регуляторными полномочиями. Регулятор обязан развивать рынок. Это как раз и есть те уникальные новеллы, которые сегодня есть в законе. Конечно, в условиях полномасштабной войны мы не думали, что это законодательство должно рассматриваться сегодня. Но принятие этого закона, проделанная работа до этого – позволяют нам выполнить эту рекомендацию”, – резюмировала вице-премьер.

Дополнение

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук ранее заявил, что закон о СМИ будет одной из самых дискуссионных евроинтеграционных инициатив, которые планирует принять украинский Парламент.

Законопроектом №2693 “О медиа” предполагается ввести регуляцию онлайн-СМИ, блоггеров и различных веб платформ.

Также предусмотрен механизм сорегулирования и расширение полномочий регулятора — Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Украинские Национальные Новости

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