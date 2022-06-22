Будет поэтапный обмен: в ГУР надеются в ближайшее время освободить значительное количество защитников Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Защитников Мариуполя, которых захватили в плен российские оккупанты, планируют возвращать поэтапно. Об этом сообщил в эфире всеукраинского телемарафона начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, пишет УНН.
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"О судьбе почти всех их (защитников Мариуполя – ред.) нам очень четко известно. Мы занимаемся их освобождением из плена. Надеюсь, что в ближайшие сроки многие увидят своих близких уже дома", - сказал Буданов.
Детали
О дате и времени обмена говорить рано, отметил начальник ГУР.
"Дело идет о поэтапном обмене этими пленными. Это не будет обмен одномоментно на данном этапе. Это будет несколько этапов… В ближайшее время мы надеемся освободить более-менее значимое количество наших пленных. Это будет сразу сообщено в СМИ" , – добавил Буданов.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинских военных из ”Азовстали” должны обменять.
В рф заявили, что обмен военных с "Азовстали" возможен только после суда.