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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Буде поетапний обмін: у ГУР сподіваються найближчим часом звільнити значну кількість захисників Маріуполя

Буде поетапний обмін: у ГУР сподіваються найближчим часом звільнити значну кількість захисників Маріуполя

Київ • УНН

 • 122764 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Захисників Маріуполя, яких захопили в полон російські окупанти, планують повертати поетапно. Про це повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, пише УНН.

Цитата

"Про долю майже усіх їх (захисників Маріуполя – ред.) нам дуже чітко відомо. Ми займаємося їх визволенням з полону. Сподіваюся, що у найближчі терміни багато хто побачить своїх близьких вже вдома", - сказав Буданов.

Деталі

Про дату та час обміну говорити рано, зазначив начальник ГУР.

"Справа йде про поетапний обмін цими полоненими. Це не буде обмін за один раз на даному етапі. Це буде кілька етапів… Найближчим часом ми сподіваємось звільнити більш-менш значиму кількість наших полонених. Це буде одразу повідомлено у ЗМІ", – додав Буданов.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українських військових з ”Азовсталі” мають обміняти.

У рф заявили, що обмін військових з "Азовсталі" можливий лише після суду.

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