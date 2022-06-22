Буде поетапний обмін: у ГУР сподіваються найближчим часом звільнити значну кількість захисників Маріуполя

Цитата

"Про долю майже усіх їх (захисників Маріуполя – ред.) нам дуже чітко відомо. Ми займаємося їх визволенням з полону. Сподіваюся, що у найближчі терміни багато хто побачить своїх близьких вже вдома", - сказав Буданов.

Деталі

Про дату та час обміну говорити рано, зазначив начальник ГУР.

"Справа йде про поетапний обмін цими полоненими. Це не буде обмін за один раз на даному етапі. Це буде кілька етапів… Найближчим часом ми сподіваємось звільнити більш-менш значиму кількість наших полонених. Це буде одразу повідомлено у ЗМІ", – додав Буданов.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українських військових з ”Азовсталі” мають обміняти.

У рф заявили, що обмін військових з "Азовсталі" можливий лише після суду.