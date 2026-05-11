Бывшему главе ОП Андрею Ермаку сообщили о подозрении - САП
"Обновите вашу деятельность и доход": почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средств
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у Украины
ЕС и Британия ввели новые санкции из-за похищения и "русификации" украинских детей
Возможна ли встреча Зеленского и путина - эксперт объяснил, почему кремль блокирует прямые переговоры
Новый Трудовой кодекс должен стать основой для возвращения ветеранов на их рабочие места после войны
Умеров обсудил в США возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны - Зеленский
4 украинца остаются на пораженном хантавирусом лайнере, еще один на спецрейсе в Нидерланды, все без признаков болезни - МИД
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
Буданов заявил в Литве, что безопасность Европы сегодня отстаивается в Украине

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Кирилл Буданов в Литве обсудил оборонное сотрудничество и развитие дронов. Он заявил, что безопасность всей Европы сегодня решается именно в Украине.

Буданов заявил в Литве, что безопасность Европы сегодня отстаивается в Украине

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время визита в Вильнюс заявил, что безопасность Европы сегодня решается именно в Украине, а преимущество над россией зависит от технологий, скорости решений и единства союзников. Об этом он сообщил в соцсетях, пишет УНН.

Детали

По словам Буданова, опыт полномасштабной войны доказал эффективность модели всеобъемлющей обороны, когда к сопротивлению привлечено все общество. Он отметил, что украинский подход и оборонная концепция Литвы имеют общий принцип – создание для агрессора максимально невыносимых условий на оккупированной территории.

Во время поездки в Литву Буданов встретился с президентом страны Гитанасом Науседой. Стороны обсудили ситуацию на фронте, сотрудничество в оборонной промышленности и поддержку евроинтеграции Украины.

Литва поддерживает нас во всем

– заявил Буданов после переговоров.

Также он провел встречу с министром национальной обороны Литвы Робертасом Каунасом.

С министром национальной обороны Робертасом Каунасом проговорили важные вопросы сотрудничества в сфере безопасности, которое сделает наши страны сильнее

– написал Буданов в своем Телеграм.

Особое внимание во время дискуссии в Центре геополитики и исследований безопасности уделили развитию дронов и изменениям в современной войне. Буданов заявил, что Украина готова делиться с партнерами практическим боевым опытом, в частности в сфере борьбы с беспилотниками и мобильной обороны.

Мой месседж четкий: безопасность Европы сегодня завоевывается в Украине, и наше общее преимущество над врагом заключается в технологиях, скорости и единстве 

– подытожил руководитель ОП.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира