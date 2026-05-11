Буданов заявил в Литве, что безопасность Европы сегодня отстаивается в Украине
Киев • УНН
Кирилл Буданов в Литве обсудил оборонное сотрудничество и развитие дронов. Он заявил, что безопасность всей Европы сегодня решается именно в Украине.
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время визита в Вильнюс заявил, что безопасность Европы сегодня решается именно в Украине, а преимущество над россией зависит от технологий, скорости решений и единства союзников. Об этом он сообщил в соцсетях, пишет УНН.
По словам Буданова, опыт полномасштабной войны доказал эффективность модели всеобъемлющей обороны, когда к сопротивлению привлечено все общество. Он отметил, что украинский подход и оборонная концепция Литвы имеют общий принцип – создание для агрессора максимально невыносимых условий на оккупированной территории.
Во время поездки в Литву Буданов встретился с президентом страны Гитанасом Науседой. Стороны обсудили ситуацию на фронте, сотрудничество в оборонной промышленности и поддержку евроинтеграции Украины.
Литва поддерживает нас во всем
Также он провел встречу с министром национальной обороны Литвы Робертасом Каунасом.
С министром национальной обороны Робертасом Каунасом проговорили важные вопросы сотрудничества в сфере безопасности, которое сделает наши страны сильнее
Особое внимание во время дискуссии в Центре геополитики и исследований безопасности уделили развитию дронов и изменениям в современной войне. Буданов заявил, что Украина готова делиться с партнерами практическим боевым опытом, в частности в сфере борьбы с беспилотниками и мобильной обороны.
Мой месседж четкий: безопасность Европы сегодня завоевывается в Украине, и наше общее преимущество над врагом заключается в технологиях, скорости и единстве
