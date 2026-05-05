Украине нужен единый коордцентр привлечения иностранцев в ВСУ - Буданов

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов провел совещание с представителями Сил обороны и народными депутатами по привлечению иностранцев и лиц без гражданства к военной службе по контракту в рядах Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии. Об этом сообщила пресс-служба ОП, пишет УНН

Детали

В ходе совещания обсудили условия службы иностранцев, которые уже привлечены к защите Украины, а также возможности продолжения рекрутинга.

Буданов отметил, что сейчас рекрутинг, определение уровня годности и подготовку контрактников из других стран осуществляют различные структуры, что усложняет систему контроля, согласования потребностей и обеспечения военных.

Украина нуждается в создании единого координационного центра привлечения иностранцев на военную службу. Это должно быть структурное подразделение, которое должно охватить все этапы: от поиска, отбора и транспортировки до подготовки, обеспечения и других нужд иностранных граждан - отметил руководитель ОП.

Заместитель Буданова Павел Палиса добавил, что подготовку иностранцев и их обеспечение частично могут взять на себе конкретные подразделения ВСУ или Нацгвардии, которые заинтересованы не только в пополнении личного состава, но и в подготовке по собственному опыту и методике.

Кроме того, на совещании обсудили привлечение переводчиков для эффективной коммуникации.

Участники совещания договорились в течение мая проработать создание соответствующего структурного подразделения в Министерстве обороны, представить программу развития системы рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства и разработать предложения для законодательного урегулирования проблемных вопросов. Новое подразделение должно сопровождать военных в течение всего периода службы.

Украина будет готова продлить перемирие в случае взаимной тишины со стороны рф - Буданов