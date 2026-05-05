Украине нужен единый коордцентр привлечения иностранцев в ВСУ - Буданов
Киев • УНН
Буданов инициировал создание единого центра для рекрутинга иностранцев в ВСУ. Подразделение будет сопровождать добровольцев на всех этапах военной службы.
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов провел совещание с представителями Сил обороны и народными депутатами по привлечению иностранцев и лиц без гражданства к военной службе по контракту в рядах Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии. Об этом сообщила пресс-служба ОП, пишет УНН
Детали
В ходе совещания обсудили условия службы иностранцев, которые уже привлечены к защите Украины, а также возможности продолжения рекрутинга.
Буданов отметил, что сейчас рекрутинг, определение уровня годности и подготовку контрактников из других стран осуществляют различные структуры, что усложняет систему контроля, согласования потребностей и обеспечения военных.
Украина нуждается в создании единого координационного центра привлечения иностранцев на военную службу. Это должно быть структурное подразделение, которое должно охватить все этапы: от поиска, отбора и транспортировки до подготовки, обеспечения и других нужд иностранных граждан
Заместитель Буданова Павел Палиса добавил, что подготовку иностранцев и их обеспечение частично могут взять на себе конкретные подразделения ВСУ или Нацгвардии, которые заинтересованы не только в пополнении личного состава, но и в подготовке по собственному опыту и методике.
Кроме того, на совещании обсудили привлечение переводчиков для эффективной коммуникации.
Участники совещания договорились в течение мая проработать создание соответствующего структурного подразделения в Министерстве обороны, представить программу развития системы рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства и разработать предложения для законодательного урегулирования проблемных вопросов. Новое подразделение должно сопровождать военных в течение всего периода службы.
Украина будет готова продлить перемирие в случае взаимной тишины со стороны рф - Буданов05.05.26, 17:39 • 10592 просмотра