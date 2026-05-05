"Украина может справиться без трудовых мигрантов" — Игорь Гарбарук о дефиците кадров, демографии и будущем экономики
Украина будет готова продлить перемирие в случае взаимной тишины со стороны рф - Буданов
Когда и как можно увидеть уникальный метеорный поток Эта-Аквариды в Украине
Египет принял судно Asomatos с похищенной украинской пшеницей - Сибига
Дубинскому объявили новое подозрение в госизмене
Украинские "Фламинго" преодолели расстояние более 1500 км - Зеленский подтвердил пуски по военному заводу в чебоксарах
Почему появляется второй подбородок и можно ли избавиться от него без косметолога
У Белого дома произошла стрельба во время выступления Трампа, ранен один человек
Между огнем и взрывами: как война изменила будни украинских спасателей
Человеческая жизнь является большей ценностью, чем "празднование": Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины в ночь на 6 мая
Украине нужен единый коордцентр привлечения иностранцев в ВСУ - Буданов

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Буданов инициировал создание единого центра для рекрутинга иностранцев в ВСУ. Подразделение будет сопровождать добровольцев на всех этапах военной службы.

Украине нужен единый коордцентр привлечения иностранцев в ВСУ - Буданов

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов провел совещание с представителями Сил обороны и народными депутатами по привлечению иностранцев и лиц без гражданства к военной службе по контракту в рядах Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии. Об этом сообщила пресс-служба ОП, пишет УНН

Детали

В ходе совещания обсудили условия службы иностранцев, которые уже привлечены к защите Украины, а также возможности продолжения рекрутинга.

Буданов отметил, что сейчас рекрутинг, определение уровня годности и подготовку контрактников из других стран осуществляют различные структуры, что усложняет систему контроля, согласования потребностей и обеспечения военных.

Украина нуждается в создании единого координационного центра привлечения иностранцев на военную службу. Это должно быть структурное подразделение, которое должно охватить все этапы: от поиска, отбора и транспортировки до подготовки, обеспечения и других нужд иностранных граждан

- отметил руководитель ОП.

Заместитель Буданова Павел Палиса добавил, что подготовку иностранцев и их обеспечение частично могут взять на себе конкретные подразделения ВСУ или Нацгвардии, которые заинтересованы не только в пополнении личного состава, но и в подготовке по собственному опыту и методике.

Кроме того, на совещании обсудили привлечение переводчиков для эффективной коммуникации.

Участники совещания договорились в течение мая проработать создание соответствующего структурного подразделения в Министерстве обороны, представить программу развития системы рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства и разработать предложения для законодательного урегулирования проблемных вопросов. Новое подразделение должно сопровождать военных в течение всего периода службы.

