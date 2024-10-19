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Буданов встретился с генералами-ветеранами армии США: обсудили возможные сценарии развития российско-украинской войны

Буданов встретился с генералами-ветеранами армии США: обсудили возможные сценарии развития российско-украинской войны

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 13:37  •  4441 просмотра

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Начальник ГУР МО Украины провел встречу с группой американских генералов-ветеранов. Обсудили глобальную ситуацию с безопасностью и возможные сценарии развития российско-украинской войны.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов провел встречу с группой генералов-ветеранов армии США, которые прибыли в Украину, где обсудили глобальную ситуацию в сфере безопасности и в контексте российско-украинской войны, передает УНН со ссылкой на ГУР МО.

Кирилл Буданов провел встречу с группой американских генералов-ветеранов, которые прибыли в Украину по приглашению Ukrainian Freedom Fund. В разговоре приняли участие чиновники, которые имеют значительный опыт в разработке и проведении стратегических боевых операций на суше, в воздухе и на воде. 

Среди них были генерал Дэвид МакКернан, генерал-лейтенант Дэвид Дептула, генерал-майор Чарльз Коркоран, контр-адмирал Марк Монтгомери, бригадный генерал Ярополк Гладкий и полковник Энди Бейн.

Во время встречи участники обсудили глобальную ситуацию с безопасностью в контексте российско-украинской войны, в частности возможные сценарии развития конфликта. Особое внимание было уделено участию Северной Кореи на стороне россии. Кирилл Буданов поделился своим видением противостояния с россией и выразил благодарность за поддержку, которую США оказывают Украине.

Американские генералы, в свою очередь, подчеркнули, что будут продолжать информировать Конгресс США о реальном положении дел в войне и подчеркивать важность дальнейшей поддержки Украины.

Напомним 

Воины подразделения "Братство" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистили от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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