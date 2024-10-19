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Буданов зустрівся з генералами-ветеранами армії США: обговорили можливі сценарії розвитку російсько-української війни

Київ • УНН

 • 56609 перегляди

Начальник ГУР МО України провів зустріч з групою американських генералів-ветеранів. Обговорили глобальну безпекову ситуацію та можливі сценарії розвитку російсько-української війни.

Буданов зустрівся з генералами-ветеранами армії США: обговорили можливі сценарії розвитку російсько-української війни

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов провів зустріч з групою  генералів-ветеранів армії США, які прибули до України, де обговорили глобальну ситуацію у сфері безпеки та в контексті російсько-української війни, передає УНН з посиланням на ГУР МО.

Кирило Буданов провів зустріч з групою американських генералів-ветеранів, які прибули до України на запрошення Ukrainian Freedom Fund. У розмові взяли участь високопосадовці, які мають значний досвід у розробці та проведенні стратегічних бойових операцій на суші, в повітрі та на воді. 

Серед них були генерал Девід МакКернан, генерал-лейтенант Девід Дептула, генерал-майор Чарльз Коркоран, контр-адмірал Марк Монтґомері, бригадний генерал Ярополк Гладкий та полковник Енді Бейн.

Під час зустрічі учасники обговорили глобальну безпекову ситуацію в контексті російсько-української війни, зокрема можливі сценарії розвитку конфлікту. Особливу увагу було приділено участі Північної Кореї на стороні росії. Кирило Буданов поділився своїм баченням протистояння з росією та висловив вдячність за підтримку, яку США надають Україні.

Американські генерали, у свою чергу, підкреслили, що продовжуватимуть інформувати Конгрес США про реальний стан справ у війні та наголошуватимуть на важливості подальшої підтримки України.

Нагадаємо 

Воїни підрозділу "Братство" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили та зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп’янського району.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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