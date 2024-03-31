Буданов: россия накопила "Калибры" и готова их применить

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россия накопила ракеты "Калибр" и теперь готова применить их после пополнения своих запасов, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
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После ночных российских обстрелов в Одесской области было восстановлено электроснабжение, но из-за аварии два района Одессы и часть Одесского района остаются без света, который инженеры обещают восстановить в течение нескольких часов.
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Российские оккупанты атаковали высоковольтные подстанции на юге Украины, что привело к отключению электроэнергии в Одесской области и возможным почасовым отключениям в Харькове и Кривом Роге.
Взрыв в квартире в Белой Церкви: погибли два человека, еще три спасены - ГСЧС
В результате взрыва неизвестного предмета в многоквартирном доме в Белой Церкви погибли два человека, еще трое получили ранения, их спасли экстренные службы.