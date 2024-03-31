Буданов: россия накопила "Калибры" и готова их применить

россия все это время накапливала и уменьшила применение ракет "Калибр", из-за решения обновления запаса флота. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в телемарафоне, пишет УНН.

"Калибры" накапливались весь этот период, они абсолютно готовы к применению. Но они их не используют. - говорит Буданов.

Детали

По его словам со стороны россии было принято решение применять ракеут Х-101, ведь она намного эффективнее. Но в связи с уменьшением количества ракеты класса "Х", применение калибров становится все более очевидным.

В ближайшее время, думаю, мы увидим снова калибры, потому что количество Х-101 значительно сократилось. У них было решение, во-первых, восстановить запас ракет флота, потому что они значительно в то время сократились, довести их до определенного количества, которое сейчас не хотят озвучивать. Эту задачу они выполнили, то есть сейчас они технически готовы к их применению. - завершил он.

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