Буданов молится, исповедуется и причащается во время богослужений ПЦУ - капеллан ГУР
Киев • УНН
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посещает Богослужения, когда имеет свободное время. Об этом рассказал руководитель Службы военного капелланства ГУР о. Константин Холодов в интервью Янине Соколовой.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посещает Богослужения, когда имеет свободное время. Об этом рассказал руководитель Службы военного капелланства ГУР о. Константин Холодов в интервью Янине Соколовой, пишет УНН.
По словам священника ПЦУ, Буданов является верующим человеком.
"Буданов приходит с женой на Богослужения, которые я провожу. Он не просто стоит и смотрит, он включен в процесс, молится, исповедуется, причащается. Мало кто из сегодняшних военачальников являются людьми церковными", - отметил о. Константин.
На вопрос, о чем молится глава разведки, капеллан ответил: "Он молится о победе украинского народа над врагами".