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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Буданов молится, исповедуется и причащается во время богослужений ПЦУ - капеллан ГУР

Буданов молится, исповедуется и причащается во время богослужений ПЦУ - капеллан ГУР

Киев  •  УНН

09:42 • 4890 просмотра

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посещает Богослужения, когда имеет свободное время. Об этом рассказал руководитель Службы военного капелланства ГУР о. Константин Холодов в интервью Янине Соколовой.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посещает Богослужения, когда имеет свободное время. Об этом рассказал руководитель Службы военного капелланства ГУР о. Константин Холодов в интервью Янине Соколовой, пишет УНН.

По словам священника ПЦУ, Буданов является верующим человеком.

"Буданов приходит с женой на Богослужения, которые я провожу. Он не просто стоит и смотрит, он включен в процесс, молится, исповедуется, причащается. Мало кто из сегодняшних военачальников являются людьми церковными", - отметил о. Константин.

На вопрос, о чем молится глава разведки, капеллан ответил: "Он молится о победе украинского народа над врагами".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
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