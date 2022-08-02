"Любого человека можно купить": родственники Ноздровской заявили о подкупе их адвокатов

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“Любого человека можно купить, это просто вопрос цены. Чтобы не углубляться сильно, с ними так же случилось. Их перекупили и все. Я их работой не удовлетворена, там и работы не было”, – рассказала дочь Ноздровской.

Напомним

В ходе судебного разбирательства дела, как сторона обвинения, так и сторона защиты отмечали пробелы в досудебном расследовании.

Подсудимый Юрий Россошанский отрицает свою вину и говорит, что его заставили взять убийство правозащитницы на себя.

В то же время родственники Ноздровской настаивают на том, что Россошанский совершил преступление не сам. В частности, указывают на причастность к убийству народного депутата Антона Яценко. По словам матери активистки, он открыто угрожал Ирине.

Отметим, что Ноздровская раньше работала на Яценко. Однако после Революции Достоинства правозащитница вместе с депутатом Татьяной Черновол пыталась привлечь нардепа к ответственности за коррупцию, в частности давала показания прокуратуре.

Сам Яценко фигурантом дела не является и отрицает свою причастность к преступлению.