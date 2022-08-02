"Любого человека можно купить": родственники Ноздровской заявили о подкупе их адвокатов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Семья погибшей правозащитницы Ирины Ноздровской заявила о плохой работе адвокатов на начальных этапах расследования дела. Об этом в интервью УНН рассказала дочь активистки Анастасия Ноздровская. Она отметила, что их бывших адвокатов подкупили.
Цитата
“Любого человека можно купить, это просто вопрос цены. Чтобы не углубляться сильно, с ними так же случилось. Их перекупили и все. Я их работой не удовлетворена, там и работы не было”, – рассказала дочь Ноздровской.
Напомним
В ходе судебного разбирательства дела, как сторона обвинения, так и сторона защиты отмечали пробелы в досудебном расследовании.
Подсудимый Юрий Россошанский отрицает свою вину и говорит, что его заставили взять убийство правозащитницы на себя.
В то же время родственники Ноздровской настаивают на том, что Россошанский совершил преступление не сам. В частности, указывают на причастность к убийству народного депутата Антона Яценко. По словам матери активистки, он открыто угрожал Ирине.
Отметим, что Ноздровская раньше работала на Яценко. Однако после Революции Достоинства правозащитница вместе с депутатом Татьяной Черновол пыталась привлечь нардепа к ответственности за коррупцию, в частности давала показания прокуратуре.
Сам Яценко фигурантом дела не является и отрицает свою причастность к преступлению.