“Будь-яку людину можна купити”: родичі Ноздровської заявили про підкуп їх адвокатів

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“Будь-яку людину можна купити, це просто питання ціни. Щоб не заглиблюватись сильно, з ними так само сталося. Їх перекупили і все. Я їхньою роботою не задоволена, там і роботи не було”, - розповіла донька Ноздровської.

Нагадаємо

Під час судового розгляду справи, як сторона обвинувачення, так і сторона захисту наголошували на прогалинах у досудовому розслідуванні.

Підсудний Юрій Россошанський заперечує свою провину і каже, що його змусили взяти вбивство правозахисниці на себе.

Водночас родичі Ноздровської наполягають на тому, що Россошанський вчинив злочин не сам. Зокрема, вказують на причетність до вбивства народного депутата Антона Яценка. За словами матері активістки, він відкрито погрожував Ірині.

Зазначимо, що Ноздровська раніше працювала на Яценка. Однак, після Революції Гідності правозахисниця разом з депутаткою Тетяною Чорновол намагалася притягнути нардепа до відповідальності за корупцію, зокрема давала свідчення прокуратурі.

Сам Яценко фігурантом справи не є і заперечує свою причетність до злочину.