Любое напряжение в Украине усиливает всех нас: МИД Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал ситуацию вокруг Украины словами "Любое напряжение в Украине усиливает всех нас", об этом он заявил в эфире CNN TÜRK, сообщает УНН.
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“Наша проблема здесь — предотвратить конфликт, мы не сторона конфликта, мы-не сторона проблемы, скажем, войны, конфликта или даже холодной войны в регионе. Любое напряжение влияет на всех нас. Это влияет на экономику, это важно с точки зрения энергетической безопасности, важно с точки зрения туризма”, — заявил министр.
Мевлют Чавушоглу добавил, что Турция прилагает усилия, чтобы снизить напряжение, заявляя, что войны в Украине не будет.
“Позиция Турции была четкой изначально. Мы встретимся с Лавровым в следующую среду. Если обе стороны согласны, мы с радостью выступим посредником” — подчеркнул политик.
МИД Турции призывает своих граждан следить за сообщениями правительства. 25 Тысяч граждан Турции, в том числе и студенты, проживают в Украине.
Напомним
Украина не против переноса заседаний Трехсторонней контактной группы в Турции. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время брифинга в Берлине.