Будь-яке напруження в Україні посилює усіх нас: МЗС Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу прокоментував ситуацію навколо України словами "Будь-яке напруження в Україні посилює усіх нас", про це він заявив в ефірі CNN TÜRK, повідомляє УНН.
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"Наша проблема тут — запобігти конфлікту, ми не сторона конфлікту, ми не сторона проблеми, скажімо, війни, конфлікту чи навіть холодної війни в регіоні. Будь-яка напруга впливає на всіх нас. Це впливає на економіку, це важливо з точки зору енергетичної безпеки, важливо з точки зору туризму", - заявив міністр.
Мевлют Чавушоглу додав, що Туреччина докладає зусиль, щоб знизити напругу, заявляючи, що війни в Україні не буде.
"Позиція Туреччини була чіткою від початку. Ми зустрінемося з Лавровим у наступну середу. Якщо обидві сторони згодні, ми з радістю виступимо посередником" - підреслив політик.
МЗС Туреччини закликає своїх громадян слідкуювати за повідомленнями уряду. 25 тисяч громадян Туреччини, у тому числі й студенти, проживають в Україні.
Нагадаємо
Україна не проти перенесення засідань Тристоронньої контактної групи до Туреччини. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час брифінгу у Берліні.