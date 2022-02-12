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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Будь-яке напруження в Україні посилює усіх нас: МЗС Туреччини

Будь-яке напруження в Україні посилює усіх нас: МЗС Туреччини

Київ • УНН

 • 20800 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу прокоментував ситуацію навколо України словами "Будь-яке напруження в Україні посилює усіх нас", про це він заявив в ефірі CNN TÜRK, повідомляє УНН.

Цитата

"Наша проблема тут — запобігти конфлікту, ми не сторона конфлікту, ми не сторона проблеми, скажімо, війни, конфлікту чи навіть холодної війни в регіоні. Будь-яка напруга впливає на всіх нас. Це впливає на економіку, це важливо з точки зору енергетичної безпеки, важливо з точки зору туризму", - заявив міністр.

Мевлют Чавушоглу додав, що Туреччина докладає зусиль, щоб знизити напругу, заявляючи, що війни в Україні не буде.

"Позиція Туреччини була чіткою від початку. Ми зустрінемося з Лавровим у наступну середу. Якщо обидві сторони згодні, ми з радістю виступимо посередником" - підреслив політик.

МЗС Туреччини закликає своїх громадян слідкуювати за повідомленнями уряду. 25 тисяч громадян Туреччини, у тому числі й студенти, проживають в Україні.

Нагадаємо

Україна не проти перенесення засідань Тристоронньої контактної групи до Туреччини. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час брифінгу у Берліні.

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