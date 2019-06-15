Брюссель отказался от критики украинского закона об образовании в проекте заявления о саммите Украина-ЕС

Ежегодный саммит состоится незадолго до парламентских выборов. В заявлении, которое было одобрено послами стран-членов ЕС 13 июне и направлено в Киев для дальнейших замечаний, говорится, что Брюссель "признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор, как указано в соглашении об ассоциации".

Подобная фраза содержалась и в заключительном коммюнике прошлогоднего саммита, и недавно некоторые страны, в частности Франция, Германия и Нидерланды, не поддерживали подобные положительные заявления относительно расширения ЕС в заявлении, приуроченном к 10-й годовщине Восточного партнерства в мае 2019 года, было пропущено признание евроинтеграционных стремлений восточных соседей блока.

Предыдущие заявления также содержали негативные высказывания в отношении украинского закона об образовании, принятого в 2017 году, которые инициировала Венгрия. Будапешт утверждал, что новые нормы ограничивают право венгерских этнических меньшинств на обучение на родном языке. Киев в свою очередь отмечал, что закон не является дискриминационным, и имеет целью обеспечить, чтобы все граждане государства могли говорить на государственном языке.

Из-за этого закона Будапешт блокировал все заседания комиссии Украина - НАТО на высшем уровне. Однако, на этот раз во время переговоров с другими странами-членами Венгрия приветствовала обещания администрации президента Зеленского изучить некоторые аспекты закона и согласилась не вспоминать о нем в заявлении, рассказали "Радио Свобода" источники на условиях анонимности.

Впрочем заявление содержит критику по определенным вопросам верховенства права, в частности говорится, что существует "насущная необходимость вернуть криминализацию незаконного обогащения и обеспечить необходимую независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных учреждений". Отмечается также, что "эффективное верховенство права, надлежащее управление и экономические возможности являются наилучшим средством для противостояния внешнему воздействию и дестабилизации".

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о полном общем среднем образовании. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов во время сессионного заседания.

Проект закона обеспечивает законодательную основу для реформирования системы общего среднего образования, что будет способствовать повышению качества образования и образовательной деятельности, способствовать росту интеллектуального, культурного, духовно-нравственного потенциала общества и личности.