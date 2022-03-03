Брюссель "неизбежно" ожидает заявлений на вступление в ЕС от Молдовы и Грузии - AP

Детали

Он отметил, что Молдова и Грузия уже являются участниками программ ЕС, но запрос на членство станет важным событием в их отношениях с 27 странами Евросоюза.

Любая заявка на членство и ее рассмотрение, отметил чиновник, это длительный процесс, включающий фундаментальные политические изменения, начиная от торговли, заканчивая мерами в сфере верховенства права и антикоррупционными обязательствам.

Контекст

Грузия, которая ранее планировала подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году, заявила, что сделает это “немедленно”, сообщает Deutsche Welle. Ожидается, что ее представят сегодня, 3 марта.

Ираклий Кобахидзе, председатель правящей партии “Грузинская мечта”, призвал политический союз "безотлагательно рассмотреть заявку и принять решение о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС".

Молдова тоже стремится к вступлению в ЕС, отметили журналисты.

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