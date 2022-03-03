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Брюссель "неминуче" очікує заяв на вступ до ЄС від Молдови та Грузії - AP

Брюссель "неминуче" очікує заяв на вступ до ЄС від Молдови та Грузії - AP

Київ • УНН

 • 98561 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Після того, як Україна подала офіційну заявку на вступ до ЄС, у блоці “неминуче” очікують відповідних кроків від Молдови та Грузії. Про це Associated Press повідомив високопоставлений чиновник ЄС, який захотів залишитись анонімним через геополітичну ситуацію, пише УНН.

Деталі

Він зазначив, що Молдова та Грузія вже є учасницями програм ЄС, але запит на членство стане важливою подією у їхніх відносинах з 27 країнами Євросоюзу.

Будь-яка заявка на членство та її розгляд, зазначив чиновник, це довготривалий процес, що включатиме фундаментальні політичні зміни, починаючи від торгівлі, закінчуючи заходами у сфері верховенства права та антикорупційними зобов’язаннями.

Контекст

Грузія, яка раніше планувала подати заявку на вступ до ЄС у 2024 році, заявила, що зробить це “негайно”, повідомляє Deutsche Welle. Очікується, що її представлять сьогодні, 3 березня.

Іраклій Кобахідзе, голова правлячої партії “Грузинська мрія”, закликав політичний союз "невідкладно розглянути заявку та ухвалити рішення про надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС".

Молдова теж прагне до вступу в ЄС, зазначили журналісти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна може отримати статус кандидата у члени ЄС і найближчими днями, це політичне рішення - МЗС Польщі

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