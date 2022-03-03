Брюссель "неминуче" очікує заяв на вступ до ЄС від Молдови та Грузії - AP
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Після того, як Україна подала офіційну заявку на вступ до ЄС, у блоці “неминуче” очікують відповідних кроків від Молдови та Грузії. Про це Associated Press повідомив високопоставлений чиновник ЄС, який захотів залишитись анонімним через геополітичну ситуацію, пише УНН.
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Він зазначив, що Молдова та Грузія вже є учасницями програм ЄС, але запит на членство стане важливою подією у їхніх відносинах з 27 країнами Євросоюзу.
Будь-яка заявка на членство та її розгляд, зазначив чиновник, це довготривалий процес, що включатиме фундаментальні політичні зміни, починаючи від торгівлі, закінчуючи заходами у сфері верховенства права та антикорупційними зобов’язаннями.
Контекст
Грузія, яка раніше планувала подати заявку на вступ до ЄС у 2024 році, заявила, що зробить це “негайно”, повідомляє Deutsche Welle. Очікується, що її представлять сьогодні, 3 березня.
Іраклій Кобахідзе, голова правлячої партії “Грузинська мрія”, закликав політичний союз "невідкладно розглянути заявку та ухвалити рішення про надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС".
Молдова теж прагне до вступу в ЄС, зазначили журналісти.
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