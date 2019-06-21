Бронзовый призер УПЛ усилился тремя игроками
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Футбольный клуб "Александрия" пополнился тремя новыми игроками, а именно Денисом Мирошниченко, Денисом Безбородко и Максимом Третьяковым. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт команды.
С игроками соглашения будут действовать в течение одного сезона, кроме Безбородко у которого контракт на два года.
Двадцатичетырехлетний полузащитник по амплуа Мирошниченко является воспитанником "Кривбасса". Входил в сборные Украины U-18, U-19, U-21. Выступал за "Карпаты" с лета 2013 года. За это время Денис сыграл в "зелено-белой" футболке 143 матча, в которых забил три гола и отдал пять ассистов.
Двадцатитрехлетний Третьяков - выпускник футбольной академии "Днепра". Полузащитник по амплуа. В сезоне 2015/2016 перешел на правах аренды в ФК "Металлист". В 2016-2018 выступал за ФК "Черноморец". В 2018 году стал игроком ФК "ГАК" (Словакия). С 2015 по 2019 выступал за юношеские и молодежную сборную Украины.
Двадцатипятилетний нападающий Безбородко первые футбольные шаги делал в черниговской "Десне". Играл в футбольных клубах "Ильичевец", "Заря". В "Заре" дебютировал в элитном дивизионе и Лиге Европы (против "Манчестер Юнайтед" в групповом этапе). Из "Зари" Денис возвращался в родную "Десну", где провел два сезона.
Напомним, что "Александрия" стала бронзовым призером УПЛ и выступит в групповой стадии Лиги Европы.