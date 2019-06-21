Бронзовый призер УПЛ усилился тремя игроками

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 55713 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 116948 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 105426 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 162305 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 210841 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 187624 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 231038 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 204865 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 464487 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 237644 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 101021 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 34414 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 64859 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 38090 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 62914 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 231440 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 212941 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 298723 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 464509 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 560998 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 162352 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 71756 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 68722 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 74488 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 104819 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Бронзовый призер УПЛ усилился тремя игроками

Киев • УНН

 • 7060 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Футбольный клуб "Александрия" пополнился тремя новыми игроками, а именно Денисом Мирошниченко, Денисом Безбородко и Максимом Третьяковым. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт команды.

Бронзовый призер УПЛ усилился тремя игроками

С игроками соглашения будут действовать в течение одного сезона, кроме Безбородко у которого контракт на два года.

Двадцатичетырехлетний полузащитник по амплуа Мирошниченко является воспитанником "Кривбасса". Входил в сборные Украины U-18, U-19, U-21. Выступал за "Карпаты" с лета 2013 года. За это время Денис сыграл в "зелено-белой" футболке 143 матча, в которых забил три гола и отдал пять ассистов.

Двадцатитрехлетний Третьяков - выпускник футбольной академии "Днепра". Полузащитник по амплуа. В сезоне 2015/2016 перешел на правах аренды в ФК "Металлист". В 2016-2018 выступал за ФК "Черноморец". В 2018 году стал игроком ФК "ГАК" (Словакия). С 2015 по 2019 выступал за юношеские и молодежную сборную Украины.

Двадцатипятилетний нападающий Безбородко первые футбольные шаги делал в черниговской "Десне". Играл в футбольных клубах "Ильичевец", "Заря". В "Заре" дебютировал в элитном дивизионе и Лиге Европы (против "Манчестер Юнайтед" в групповом этапе). Из "Зари" Денис возвращался в родную "Десну", где провел два сезона.

Напомним, что "Александрия" стала бронзовым призером УПЛ и выступит в групповой стадии Лиги Европы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,657.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,770.07