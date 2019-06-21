Бронзовий призер УПЛ підсилився трьома гравцями
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Футбольний клуб "Олександрія" поповнився трьома новими гравцями, а саме Денисом Мірошніченко, Денисом Безбородько і Максимом Третьяковим. Про це пише УНН з посиланням на сайт команди.
З гравцями угоди діятимуть протягом одного сезону, крім Безбородька у якого контракт на два роки.
Двадцятичотирьохрічний півзахисник за амплуа Мірошніченко є вихованцем "Кривбаса". Входив до збірних України U-18, U-19, U-21. Виступав за "Карпати" з літа 2013 року. За цей час Денис зіграв у "зелено-білій" футболці 143 матчі, в яких забив три голи і віддав п’ять асистів.
Двадцятитрьохрічний Третьяков – випускник футбольної академії "Дніпра". Півзахисник за амплуа. В сезоні 2015/2016 перейшов на правах оренди до ФК "Металіст". У 2016-2018 виступав за ФК "Чорноморець". У 2018 році став гравцем ФК "ДАК" (Словаччина). З 2015 по 2019 виступав за юнацькі й молодіжну збірну України.
Двадцятип’ятирічний нападник Безбородько перші футбольні кроки робив у чернігівській "Десні". Грав у футбольних клубах "Іллічівець", "Зоря". У "Зорі" дебютував в елітному дивізіоні й Лізі Європи (проти "Манчестер Юнайтед" у груповому етапі). Із "Зорі" Денис повертався до рідної "Десни", де провів два сезони.
Нагадаємо, що "Олександрія" стала бронзовим призером УПЛ і виступить у груповій стадії Ліги Європи.