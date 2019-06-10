Британцев, причастных к поставкам фальсификата из “ЛНР”, нужно выдворить с Украины - эксперт

Эксперт напомнил, что на прошлой неделе ряд белорусских СМИ опубликовал расследование о том, как в страны ЕС из оккупированного Луганска через Россию и Беларусь отправляется фальсифицированный алкоголь.

В частности в Великобританию продукт поставляется без уплаты таможенных налогов и сборов, где реализуется розничными партиями через британских граждан Нила Смита и Джонатана Вейла, напомнил Коваленко.

“Что интересно, расследование белорусских журналистов оказало нужный эффект, вплоть до того, что Нил Смит, кипрские оффшорные компании которого не раз были замечены в контрабанде контрафактной продукции, вынужден был оправдывать и опровергать опубликованное ранее расследование”, — комментирует эксперт.

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По словам Коваленко, сегодня Смит и Вейл много времени проводят в Киеве.

“Но если раньше эти резиденты Великобритании занимались контрабандой украинского алкоголя, который так или иначе, но разливается согласно стандартам производства, то сейчас речь идет о суррогате, крайне низкого качества, причём с оккупированной территории, поставляемом при непосредственном покровительстве ФСБ”, — считает он.

Эксперт убежден, что существует множество причин для выдворения британцев с Украины.

“И запрета им во въезде в нашу страну. Причем, ранее СБУ брало в разработку их деятельность, которая нарушала положения законодательства об обеспечении национальной безопасности Украины и защиты интереса прав и законных интересов граждан Украины”, — пишет Коваленко.

“Учитывая же тот факт, что расследование белорусских журналистов создало определенную волну, уверен, этими двумя персонажами заинтересуются в самой Великобритании, сограждан которой они же травят луганской бормотухой”, — резюмировал он.

Как сообщал УНН, данными журналистских расследования о контрабанде украинской водки заинтересовались в ГФС и СБУ. Информацию обещали проверить.