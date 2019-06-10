Британців, причетних до постачання фальсифікату з "ЛНР", потрібно видворити з України - експерт

Експерт нагадав, що минулого тижня низка білоруських ЗМІ опублікувала розслідування про те, як в країни ЄС з окупованого Луганська через Росію і Білорусь відправляється фальсифікований алкоголь.

Зокрема у Велику Британію продукт поставляється без сплати митних податків і зборів, де реалізується роздрібними партіями через британських громадян Ніла Сміта і Джонатана Вейла, нагадав Коваленко.

"Що цікаво, розслідування білоруських журналістів зробило потрібний ефект, аж до того, що Ніл Сміт, кіпрські офшорні компанії якого не раз були помічені в контрабанді контрафактної продукції, змушений був виправдовуватися і спростовувати опубліковане раніше розслідування", - коментує експерт.

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За словами Коваленка, сьогодні Сміт і Вейл багато часу проводять в Києві.

"Але якщо раніше ці резиденти Великої Британії займалися контрабандою українського алкоголю, який так чи інакше, але розливається відповідно до стандартів виробництва, то зараз мова йде про сурогат, вкрай низької якості, причому з окупованої території, що поставляється за безпосереднього заступництва ФСБ", - вважає він.

Експерт переконаний, що існує безліч причин для видворення британців з України.

"І заборони їм у в'їзді в нашу країну. Причому, раніше СБУ брало в розробку їх діяльність, яка порушувала положення законодавства про забезпечення національної безпеки України і захисту інтересу прав і законних інтересів громадян України", - пише Коваленко.

"З огляду ж на той факт, що розслідування білоруських журналістів створило певну хвилю, впевнений, цими двома персонажами зацікавляться в самій Великій Британії, співгромадян якої вони ж труять луганською бормотухою", - резюмував він.

Як повідомляв УНН, даними журналістських розслідування про контрабанду української горілки зацікавилися у ДФС і СБУ. Інформацію обіцяли перевірити.