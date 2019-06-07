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Белорусские СМИ назвали имена организаторов контрабанды алкоголя из “ЛНР” в ЕС

Белорусские СМИ назвали имена организаторов контрабанды алкоголя из “ЛНР” в ЕС

Киев  •  УНН

 • 14372 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. На территории так называемой “Луганской народной республики” развернулось масштабное производство фальсифицированной алкогольной продукции. Об этом пишет udf.by, передает УНН.

Фальсифицированный алкоголь сбывается как на территории так называемой “ЛНР”, так и контрабандой в страны ЕС.

“Поставки луганского фальсификата осуществляются по территории России, через Беларусь в страны ЕС. При этом о данной контрабанде известно ФСБ РФ, которая не препятствует криминальным группам осуществлять свою деятельность, но наоборот ее курирует”, — говорится в сообщении.

По информации издания, продукция предприятия “ЛугаНова” через украинско-российскую границу доставляется в российский Смоленск. Там товар оформляется как продукт российского производства и получает соответствующий сертификат.

“На территории России фальсифицированный алкоголь продают китайской фирме-посреднику “CRYSTAL-C Investment Limited”. Но отправляется он не в Китай, а через территорию Беларуси в Литву на логистический склад в г. Тракай.

Там контрабанда попадает на склады офшорной компании “LARKDALE CONSTRUCTION LLP”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что из Литвы контрафакт отправляется в Великобританию, минуя оплату налогов и таможенных пошлин.

“Там он реализуется розничными партиями через местных бизнесменов, граждан Великобритании Нила Смита и Джонатана Вейла”, — пишет издание.

“Таким образом, Беларусь становится связующим звеном в контрабандном канале из „ЛНР“ в ЕС, на котором наживаются российские спецслужбы и нечистые на руку белорусские правоохранители”, — резюмировали журналисты.

Напомним, ранее схему контрабанды украинской водки в ЕС (Великобритания - ред.) описывало издание Капитал.

Тогда журналисты, исследуя, кто может стоять за организацией коррупционной схемы, тоже вышли на след иностранца Нила Смита.

Как сообщал УНН, данными журналистских расследования о контрабанде украинской водки заинтересовались в ГФС и СБУ. Информацию обещали проверить.

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