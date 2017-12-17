Британцы изменили свое мнение относительно выхода из ЕС - опрос

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10 марта, 16:40 • 101638 просмотра

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Более 50% британцев поддерживают членство в Европейском Союзе, практически полностью отменяет результаты референдума прошлого года. О свидетельствует опрос BMG для издания The Independent, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, согласно опросу 51% британцев сохранили бы членство в Европейском Союзе, а 41% хотят оставить блок, почти полностью отменяет результаты прошлогоднего референдума.

Отмечается, что опрос проводился с 5 по 8 декабря, всего было опрошено 1400 человек.

Глава опроса в BMG причиной таких изменений назвал изменение мнения среди тех, кто не голосовал на референдуме в прошлом году.

По его словам, около 9 из 10 голосовавших, не изменили свое мнение.

Напомним, на референдуме в прошлом году 52% британцев проголосовали за выход из ЕС, а 48% проголосовали за то, чтобы остаться.

Напомним, согласно опросу, половина британцев хотели бы провести новый референдум относительно Brexit.

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