Британцы изменили свое мнение относительно выхода из ЕС - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Более 50% британцев поддерживают членство в Европейском Союзе, практически полностью отменяет результаты референдума прошлого года. О свидетельствует опрос BMG для издания The Independent, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, согласно опросу 51% британцев сохранили бы членство в Европейском Союзе, а 41% хотят оставить блок, почти полностью отменяет результаты прошлогоднего референдума.
Отмечается, что опрос проводился с 5 по 8 декабря, всего было опрошено 1400 человек.
Глава опроса в BMG причиной таких изменений назвал изменение мнения среди тех, кто не голосовал на референдуме в прошлом году.
По его словам, около 9 из 10 голосовавших, не изменили свое мнение.
Напомним, на референдуме в прошлом году 52% британцев проголосовали за выход из ЕС, а 48% проголосовали за то, чтобы остаться.
Напомним, согласно опросу, половина британцев хотели бы провести новый референдум относительно Brexit.