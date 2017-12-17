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Британці змінили свою думку щодо виходу з ЄС – опитування

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Більше 50% британців підтримують членство у Європейському Союзі, що практично повністю відміняє результати референдуму минулого року. Про свідчить опитування BMG для видання The Independent, передає УНН з посиланням на Reuters.

Так, згідно опитування 51% британців зберегли б членство в Європейському Союзі, а 41% хочуть залишити блок, що майже повністю скасовує результати минулорічного референдуму.

Зазначається, що опитування проводилося з 5 по 8 грудня, всього було опитано 1400 осіб.

Глава опитування в BMG причиною таких змін назвав зміну думки серед тих, хто не голосував на референдумі в минулому році.

За його словами, близько 9 з 10 виборців, які голосували, не змінили свою думку.

Нагадаємо, на референдумі в минулому році 52% британців проголосували за вихід з ЄС, а 48 % проголосували за те, щоб залишитися.

Нагадаємо, згідно опитування, половина британців хотіли б провести новий референдум щодо Brexit

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