Британці змінили свою думку щодо виходу з ЄС – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Більше 50% британців підтримують членство у Європейському Союзі, що практично повністю відміняє результати референдуму минулого року. Про свідчить опитування BMG для видання The Independent, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, згідно опитування 51% британців зберегли б членство в Європейському Союзі, а 41% хочуть залишити блок, що майже повністю скасовує результати минулорічного референдуму.
Зазначається, що опитування проводилося з 5 по 8 грудня, всього було опитано 1400 осіб.
Глава опитування в BMG причиною таких змін назвав зміну думки серед тих, хто не голосував на референдумі в минулому році.
За його словами, близько 9 з 10 виборців, які голосували, не змінили свою думку.
Нагадаємо, на референдумі в минулому році 52% британців проголосували за вихід з ЄС, а 48 % проголосували за те, щоб залишитися.
Нагадаємо, згідно опитування, половина британців хотіли б провести новий референдум щодо Brexit.