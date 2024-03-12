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Британско-американские авиаудары убили 11 и ранили 14 человек в портовых городах Йемена
Британско-американские силы нанесли авиаудары по западному Йемену, в результате которых погибло по меньшей мере 11 человек и 14 получили ранения.
За январь-февраль 2024 года в Украине выявлено таможенных нарушений на сумму 4,2 млрд грн
В январе-феврале 2024 года Государственная таможенная служба Украины выявила 1511 случаев таможенных нарушений на общую сумму 4,2 млрд грн, что в десять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют о потенциальной угрозе баллистических ракет в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Еврокомиссия объявит о начале переговоров по вступлению Боснии и Герцеговины в ЕС
12 марта Европейская комиссия планирует объявить о начале переговоров по вступлению Боснии и Герцеговины в ЕС.
Над западной частью страны зафиксирована активность вражеских БпЛА
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об активности вражеских беспилотников в западной части государства.
ВВС Украины сообщили о ракетной опасности на Сумщине
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной угрозе в Сумской области.
Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких регионах Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают об угрозе применения баллистических ракет в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Житомирской областях.
Враг отброшен под Богдановкой, но россияне продвинулись под Невельским - DeepState
Украинские войска оттеснили оккупантов возле Богдановки, но вражеские силы продвинулись вперед возле Невельского.
БпЛА движутся в сторону западных областей
Военно-воздушные силы Украины сообщают, что российские беспилотники движутся на запад.
В феврале в Украине появилось 228 новых укрытий обустроенных за счет государства - Ткаченко
В феврале в Украине за государственный счет было обустроено 228 укрытий, в том числе 196 отремонтированных, 6 вновь построенных, 23 модульных укрытия и 3 объекта реконструированы/восстановлены, с приоритетом на учреждения образования и здравоохранения, а также жилые дома, в рамках постоянных усилий по строительству и обустройству защитных сооружений согласно плану, разработанному на конец 2023 года.