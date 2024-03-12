Британско-американские авиаудары убили 11 и ранили 14 человек в портовых городах Йемена

Британско-американские войска нанесли авиаудары по Йемену. В результате атаки погибли по меньшей мере 11 человек, а 14 - получили ранения.

Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В понедельник британско-американские войска нанесли авиаудары по западному Йемену.

Портовые города и маленькие населенные пункты пострадали от по меньшей мере 17 ударов, среди которых были и главные торговые узлы, такие как Ходейда и Рас-Исса.

По информации, зафиксировано по меньшей мере 11 погибших и 14 раненых людей.

Добавим

Атаки на порты произошли всего несколько дней после того, как связанные с Ираном хуситы начали атаковать коммерческие суда в знак солидарности с палестинцами.

Эти события совпадают с празднованием первого дня святого исламского месяца Рамадан, периода поста для мусульман.

Несмотря на репрессии военно-морских сил, хуситы продолжают атаковать коммерческие суда в одном из самых загруженных судоходных путей в мире.

В Красном море впервые затонул корабль, который атаковали хуситы