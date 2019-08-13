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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 128171 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138273 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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6 марта, 14:10 • 128378 просмотра

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Британский военный корабль HMS Kent направляется в Персидский залив - СМИ

Британский военный корабль HMS Kent направляется в Персидский залив - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Британский фрегат HMS Кent, базировавшийся в Портсмуте, направляется в Персидский залив. Об этом сообщила во вторник британская газета Daily Mail со ссылкой на ВМС страны, передает УНН.

По информации издания, HMS Kent заменит корабль HMS Duncan и будет выполнять задачи в рамках миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе совместно с США. Предполагается, что HMS Kent будет также сопровождать британские корабли при проходе через Ормузский пролив.

Ситуация в регионе Персидского залива обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

В настоящее время в Персидском заливе кроме эсминца Duncan находятся еще несколько кораблей и вспомогательных судов ВМС Великобритании. Это десантное судно Cardigan Bay, а также четыре корабля противоминной обороны: Ledbury, Blyth, Brocklesby и Shoreham.

Стоит добавить, что Иран обвинил США в преобразовании Персидского залива в “пороховую бочку”.

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