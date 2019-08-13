Британський військовий корабель HMS Kent направляється в Перську затоку - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Британський фрегат HMS Кent, що базувався в Портсмуті, направляється в Перську затоку. Про це повідомила у вівторок британська газета Daily Mail з посиланням на ВМС країни, інформує УНН.
За інформацією видання, HMS Kent замінить корабель HMS Duncan і буде виконувати завдання в рамках місії зі спостереження за безпекою мореплавства в Перській затоці спільно з США. Передбачається, що HMS Kent буде також супроводжувати британські кораблі при проході через Ормузьку протоку.
Ситуація в регіоні Перської затоки загострилася після того, як 13 червня в затоці Омана на двох танкерах після ймовірного нападу сталися вибухи та пожежі. США поклали відповідальність за інцидент на Іран, їх підтримали Велика Британія і Саудівська Аравія. Тегеран ці звинувачення відкинув.
В даний час в Персидській затоці крім есмінця Duncan знаходяться ще декілька кораблів і допоміжних суден ВМС Великої Британії. Це десантне судно Cardigan Bay, а також чотири кораблі протимінної оборони: Ledbury, Blyth, Brocklesby і Shoreham.
Варто додати, що Іран звинуватив США в перетворенні Перської затоки на “порохову бочку”.