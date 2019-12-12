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Британский суд завершил слушания по делу долга Януковича

Британский суд завершил слушания по делу долга Януковича

Киев  •  УНН

 • 18371 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Британский суд завершил слушания по спору Украины и России о еврооблигациях на 3,075 млрд долларов (3 млрд основного долга плюс купон на 75 млн долларов). Об этом сообщается в официальной справке по делу на сайте британского суда, передает УНН.

"Слушания начались 9 декабря и завершились 12 декабря", - сообщается на сайте.

Как стало известно ранее, в Верховном суде Великобритании начались слушания по спору Украины и России о еврооблигациях на 3,075 млрд долларов (3 млрд основного долга плюс купон на 75 млн долларов).

Решение по итогам слушаний, вероятно, будет вынесено уже в 2020 году.

Спор тянется с декабря 2015 года, когда Украина отказалась возвращать России 3 млрд долларов по евробондам, которые были выпущены администрацией экс-президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года и вполне выкуплены российским суверенным фондом.

В марте 2017 года Высокий суд Англии вынес ускоренное решение (summary judgment), что обязывает Украину вернуть долг. Тогда судья посчитал, что в формальном смысле предметом иска является обычный долговой инструмент с английским правом, по которому заемщик не выполнил обязательства, и поэтому у Киева "нет реальных перспектив защититься от исковых требований". Однако судья разрешил Украине подать апелляцию, и она этим правом воспользовалась.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины, на основании которых она отказывается платить. Но суд оставил шанс Украине достичь полноценного судебного разбирательства по единому аргументу - о том, что Россия принудила Украину к выпуску облигаций в ее пользу за "политическое, экономическое и финансовое давление", включая торговые санкции.

В конце 2018 года обе стороны обжаловали решение Апелляционного суда в Верховном суде Великобритании: Россия - обжаловала украинский довод о принуждении, Украина - защищая три ее аргумента, отклоненные Апелляционным судом. Апелляции России и Украины будут рассматриваться одновременно.

Напомним, постпред РФ при ЕС заявил, что Украина не может отказаться от долга Януковича.

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