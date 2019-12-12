Британський суд завершив слухання у справі боргу Януковича

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Британський суд завершив слухання щодо спору України та Росії про єврооблігації на 3,075 млрд доларів (3 млрд основного боргу плюс купон на 75 млн доларів). Про це повідомляється в офіційній довідці щодо справи на сайті британського суду, передає УНН.