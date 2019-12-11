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Постпред РФ при ЄС заявив, що Україна не може відмовитися від боргу Януковича

Постпред РФ при ЄС заявив, що Україна не може відмовитися від боргу Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Україна не може відмовитися від виплати кредиту, наданого Росією Києву в 2013 році, коли президентом країни був Віктор Янукович. Про це заявив постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Нам (українські представники - ред.) кажуть, що 3 млрд доларів ви дали Януковичу. Але Янукович був президентом української держави. І якщо Україна вважає себе державою, вона повинна платити борги", - заявив російський постпред.

Він заявив, що Київ має шанс врегулювати цю заборгованість у позасудовому порядку, прийнявши висунутий Росією в рамках консультацій щодо газу "нульовий варіант", що має на увазі взаємну відмову від фінансових претензій.

У 2013 році уряд України випустив облігації держпозики на суму 3 млрд доларів з погашенням 20 грудня 2015 року, які викупила Росія. Виплати по облігаціях не відбулося, оскільки Київ ввів мораторій на повернення боргів кредиторам, в тому числі РФ.

Нагадаємо, у Мінфіні РФ заявили, що "борг Януковича" досяг 4,5 млрд доларів.

Українські Національні Новини

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