У Мінфіні РФ заявили, що "борг Януковича" досяг 4,5 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сума вимог Росії до України по невиконаним зобов'язанням за євробондами досягла 4,5 млрд доларів з урахуванням нарахованих відсотків. Про це повідомили в міністерстві фінансів Росії, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Сума вимог РФ до України по невиконаним зобов'язанням за євробондами із урахуванням нарахованих відсотків досягла 4,5 млрд доларів", - пишуть у виданні.
Так, Верховний суд Великої Британії 9 грудня розпочав розглядати спір України і Росії про борг по невиплачених Києвом єврооблігацій на 3 млрд доларів.
"Російська Федерація зберігає впевненість у тому, що з усіх питань Верховний суд винесе рішення на користь трасти (The Law Debenture Trust Corporation plc - довірчий керуючий за євробондами)", - цитують Мінфін Росії.
Нагадаємо, у Верховному суді Великобританії починаються слухання щодо спору України та Росії про єврооблігації на 3,075 млрд доларів (3 млрд основного боргу плюс купон на 75 млн доларів). Слухання триватимуть чотири дні - до 12 грудня.
Рішення за підсумками слухань, ймовірно, буде винесено вже в 2020 році.
Суперечка тягнеться з грудня 2015 року, коли Україна відмовилася повертати Росії 3 млрд доларів за євробондами, які були випущені адміністрацією експрезидента України Віктора Януковича в грудні 2013 року і цілком викуплені російським суверенним фондом.