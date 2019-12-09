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У Мінфіні РФ заявили, що "борг Януковича" досяг 4,5 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сума вимог Росії до України по невиконаним зобов'язанням за євробондами досягла 4,5 млрд доларів з урахуванням нарахованих відсотків. Про це повідомили в міністерстві фінансів Росії, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Сума вимог РФ до України по невиконаним зобов'язанням за євробондами із урахуванням нарахованих відсотків досягла 4,5 млрд доларів", - пишуть у виданні.

Так, Верховний суд Великої Британії 9 грудня розпочав розглядати спір України і Росії про борг по невиплачених Києвом єврооблігацій на 3 млрд доларів.

"Російська Федерація зберігає впевненість у тому, що з усіх питань Верховний суд винесе рішення на користь трасти (The Law Debenture Trust Corporation plc - довірчий керуючий за євробондами)", - цитують Мінфін Росії.

Нагадаємо, у Верховному суді Великобританії починаються слухання щодо спору України та Росії про єврооблігації на 3,075 млрд доларів (3 млрд основного боргу плюс купон на 75 млн доларів). Слухання триватимуть чотири дні - до 12 грудня.

Рішення за підсумками слухань, ймовірно, буде винесено вже в 2020 році.

Суперечка тягнеться з грудня 2015 року, коли Україна відмовилася повертати Росії 3 млрд доларів за євробондами, які були випущені адміністрацією експрезидента України Віктора Януковича в грудні 2013 року і цілком викуплені російським суверенним фондом.

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