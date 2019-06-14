Британский суд назначил слушания по экстрадиции Ассанжа в США

Главный судья суда Эмма Арбутнот огласила решение провести слушание дела об экстрадиции, которое, как ожидается, продлится пять дней и начнется 25 февраля.

47-летний основатель WikiLeaks отбывает 50-недельный тюремный срок после того, как его задержали после длительного пребывание в эквадорском посольстве в Лондоне, где он имел убежище, в апреле и посадили в тюрьму за нарушение условий залога.

После этого министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид одобрил американское прошение о выдачи Ассанжа. В США основателю WikiLeaks угрожают обвинения в касающихся хакерства и шпионажа преступлениях.

Также было возобновлено расследование обвинения в изнасиловании в Швеции, которое Ассанж всегда отрицал.