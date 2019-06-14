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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Британський суд призначив слухання щодо екстрадиції Ассанжа в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Вестмінстерський магістратський суд в Лондоні визначив 25 лютого 2020 року датою початку слухань з питання екстрадиції засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в США. Про це УНН повідомляє з посиланням на телеканал Sky News.

Британський суд призначив слухання щодо екстрадиції Ассанжа в США

Головний суддя суду Емма Арбутнот оголосила рішення провести слухання справи про екстрадицію, яке, як очікується, триватиме п'ять днів і розпочнеться 25 лютого.

47-річний засновник WikiLeaks відбуває 50-тижневий тюремний термін після того, як його затримали після тривалого перебування в еквадорському посольстві в Лондоні, де він мав притулок, у квітні і посадили до в'язниці за порушення умов застави.

Після цього міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід схвалив американське прохання про видачу Ассанжа. У США засновникові WikiLeaks загрожують звинувачення у злочинах, що стосуються хакерства і шпигування.

Також було відновлено розслідування звинувачення в зґвалтуванні в Швеції, яке Ассанж завжди заперечував.

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