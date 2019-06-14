Британский спецназ сосредоточится на борьбе с российской угрозой

Сейчас это предложение обсуждают в руководстве британского Минобороны. Скорее всего, министерство рекомендует правительству одобрить эти изменения по данным BBC.

"Масштабы борьбы с терроризмом сокращаются, в то время как необходимость противостояния с опасным поведением со стороны могущественных стран-противников возрастает", – заявил в беседе с ВВС один из источников.

Начиная с 2014 года, после того, как Россия аннексировала Крым, действия страны на международной арене вызывают все больше вопросов у мирового сообщества. Москву обвиняют во вмешательстве в выборы в США и ряде стран Евросоюза.

"Согласно новому плану, в одной из балтийских республик или в африканской стране может быть проведена операция по раскрытию… тайных действий России", – говорится в сообщении BBC.

В британском Министерстве обороны отказались от комментариев в связи с репортажем BBC.

BBC отметило, что грядущие изменения могут повысить значение Британского специального разведывательного полка, который занимается проведением операций электронной разведки, в том числе - на территории, где действуют террористические группировки.

Напомним, Великобритания предложила России быть более вежливыми.