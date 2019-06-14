Британський спецназ зосередиться на боротьбі з російською загрозою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Британські сили спеціального призначення незабаром скоротять масштаби боротьби з тероризмом і почнуть більше уваги приділяти протидії таємним операціям, які проводяться такими країнами, як Росія. BBC повідомило про це з посиланням на неназвані джерела в уряді і міністерстві оборони Великої Британії, інформує УНН.
Зараз цю пропозицію обговорюють в керівництві британського Міноборони. Швидше за все, міністерство рекомендує уряду схвалити ці зміни, за даними BBC.
"Масштаби боротьби з тероризмом скорочуються, в той час як необхідність протистояння з небезпечною поведінкою з боку могутніх країн-противників зростає", - заявило в бесіді з BBC одне з джерел.
Починаючи з 2014 року, після того, як Росія анексувала Крим, вплив держави на міжнародній арені викликають все більше запитань у світової спільноти. Москву звинувачують у втручанні в вибори в США і низці країн Євросоюзу.
"Згідно з новим планом, в одній з балтійських республік або в африканській країні може бути проведена операція по розкриттю ... таємних дій Росії", - йшлося в повідомленні BBC.
У британському Міністерстві оборони відмовилися від коментарів у зв'язку з репортажем BBC.
BBC відзначило, що прийдешні зміни можуть підвищити значення Британського спеціального розвідувального полку, який займається проведенням операцій електронної розвідки, в тому числі - на території, де діють терористичні угруповання.
Нагадаємо, Велика Британія запропонувала Росії бути більш чемними.